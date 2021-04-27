Быков призвал не петь дифирамбы сборной России после победы над США на ЮЧМ-2021

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на победу национальной команды над США на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Я бы не стал разбрасываться словами про дух. ЮЧМ — это очень эмоциональный турнир. В этом возрасте у парней эмоции перехлёстывают за край. Думаю, это и повлияло на конечный результат», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Тренер пожелал российским хоккеистам удачи и призвал не петь им дифирамбы после победы над командой США.

«Расслабления после этого матча быть не должно», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.