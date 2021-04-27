Быков призвал не петь дифирамбы сборной России после победы над США на ЮЧМ-2021
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«Я бы не стал разбрасываться словами про дух. ЮЧМ — это очень эмоциональный турнир. В этом возрасте у парней эмоции перехлёстывают за край. Думаю, это и повлияло на конечный результат», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».
Тренер пожелал российским хоккеистам удачи и призвал не петь им дифирамбы после победы над командой США.
«Расслабления после этого матча быть не должно», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.
ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.