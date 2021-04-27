Федерация хоккея США пошутила о поражении от России на ЮЧМ-2021
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«Знаете, что случилось в последний раз, когда мы проиграли России в стартовом матче турнира?» — написала пресс-служба Федерации хоккея США в Twitter.
Президент ФХР отметил, что сборная России хорошо готова к ЮЧМ-2021.
На ЮЧМ-2015 сборная России одержала победу над командой США в стартовой встрече со счётом 3:1. Несмотря на это, американская команда завоевала чемпионский титул, победив в финале сборную Финляндии со счётом 2:1.
ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.