Федерация хоккея США пошутила о поражении от России на ЮЧМ-2021

В Федерации хоккея США отреагировали на поражение национальной команды от сборной России на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года со счётом 7:6.

«Знаете, что случилось в последний раз, когда мы проиграли России в стартовом матче турнира?» — написала пресс-служба Федерации хоккея США в Twitter.

Президент ФХР отметил, что сборная России хорошо готова к ЮЧМ-2021.

На ЮЧМ-2015 сборная России одержала победу над командой США в стартовой встрече со счётом 3:1. Несмотря на это, американская команда завоевала чемпионский титул, победив в финале сборную Финляндии со счётом 2:1.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.