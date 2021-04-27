В Госдуме назвали фантастической победу сборной России над США на ЮЧМ-2021

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв отреагировал на победу над национальной командой США на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года.

«Фантастическая победа! Хочу поздравить сборную России с победой! Такой камбэк говорит о многом. Российские хоккеисты смогли собрать всю волю в кулак и разобраться с американцами, это круто!» — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, российские хоккеисты проигрывали американцам по ходу встречи с крупным счётом, потому что были немного не собраны.

«Самое главное — итоговый результат. Поздравляем молодых российских хоккеистов. Это результат уже взрослых мужчин. Мы очень гордимся нашей сборной!» — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.