В Госдуме назвали фантастической победу сборной России над США на ЮЧМ-2021
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«Фантастическая победа! Хочу поздравить сборную России с победой! Такой камбэк говорит о многом. Российские хоккеисты смогли собрать всю волю в кулак и разобраться с американцами, это круто!» — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
По мнению депутата, российские хоккеисты проигрывали американцам по ходу встречи с крупным счётом, потому что были немного не собраны.
«Самое главное — итоговый результат. Поздравляем молодых российских хоккеистов. Это результат уже взрослых мужчин. Мы очень гордимся нашей сборной!» — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.
ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.