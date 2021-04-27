Нападающий сборной России Мирошниченко признан игроком дня на ЮЧМ-2021
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В стартовом матче юношеского чемпионата сборная России одержала победу над национальной командой США.
Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.
Мирошниченко отметился двумя заброшенными шайбами.
ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.