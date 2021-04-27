Нападающий сборной России Мирошниченко признан игроком дня на ЮЧМ-2021

Нападающий сборной России Иван Мирошниченко признан лучшим игроком дня на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года.

© Григорий Сысоев

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба турнира. В стартовом матче юношеского чемпионата сборная России одержала победу над национальной командой США. Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6. Мирошниченко отметился двумя заброшенными шайбами. ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.