Барабанов в дебютном матче за «Сан-Хосе» установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Барабанов забросил шайбу.

Встреча проходила на стадионе «Эй-Эс-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 6:4.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Барабанов, а также Ноа Грегор, Брент Бёрнс, Логан Кутюр, Эрик Карлссон и Эвандер Кейн. В составе «Аризоны» — Майкл Бантинг, Клейтон Келлер и Джейкоб Чикран.

Отметим, что Барабанов в дебютном матче за «Шаркс» установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ, проведя на льду 17 минут 15 секунд.

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.