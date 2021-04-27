Барабанов в дебютном матче за «Сан-Хосе» установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

Короткая ссылка
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Барабанов забросил шайбу.
Барабанов в дебютном матче за «Сан-Хосе» установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Эй-Эс-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 6:4.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Барабанов, а также Ноа Грегор, Брент Бёрнс, Логан Кутюр, Эрик Карлссон и Эвандер Кейн. В составе «Аризоны» — Майкл Бантинг, Клейтон Келлер и Джейкоб Чикран.

Отметим, что Барабанов в дебютном матче за «Шаркс» установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ, проведя на льду 17 минут 15 секунд.

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить