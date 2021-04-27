Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой минувшей недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ.

На минувшей неделе Капризов забросил пять шайб в четырёх матчах.

Второй российской звездой недели стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи в четырёх встречах.

Третья звезда — вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. Он оформил шатаут в игре с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.