Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ
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Об этом сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ.
На минувшей неделе Капризов забросил пять шайб в четырёх матчах.
Второй российской звездой недели стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи в четырёх встречах.
Третья звезда — вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. Он оформил шатаут в игре с «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.