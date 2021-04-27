Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

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Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан первой российской звездой минувшей недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ
  • © Reuters

Об этом сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ.

На минувшей неделе Капризов забросил пять шайб в четырёх матчах.

Второй российской звездой недели стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи в четырёх встречах.

Третья звезда — вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов. Он оформил шатаут в игре с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.

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