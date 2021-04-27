Нападающий сборной России Мичков прокомментировал победу над США на ЮЧМ-2021

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Нападающий сборной России Матвей Мичков отреагировал на победу над национальной командой США на юниорском чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Нападающий сборной России Мичков прокомментировал победу над США на ЮЧМ-2021
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«После счёта 1:5 тренер всё видел, что происходит на площадке, вовремя поменял сочетания звеньев — и наша команда взбодрилась. Все верили в победу, хорошо, что всё так сложилось и мы одержали победу в этом матче», — цитирует Мичкова «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Комерика-центр» в США и завершилась со счётом 7:6.

ЮЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.

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