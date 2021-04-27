«Каролина» пробилась в плей-офф НХЛ третий сезон подряд впервые с 1997 года

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«Даллас Старз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Денис Гурьянов, а также Джо Павелски, Джейсон Дикинсон и Джейми Бенн. В составе «Каролины» — Макс Маккормик, Джейкоб Славин и Яни Хаканпяя.

Таким образом, «Каролина» пробилась в плей-офф НХЛ третий сезон подряд впервые с 1997 года.

Ранее сообщалось, что сборная России победила США в овертайме матча ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.

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