Куман пожаловался на ментальную усталость игроков «Барселоны» из-за насыщенного календаря
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«Команда устаёт скорее ментально, чем физически. У нас два матча на этой неделе. Футболисты привыкли к этому. Я знаю, что трансляции важны, но думаю, мы должны обсудить календарь больших команд. Мы тратим много сил и боремся за титул», — цитирует Кумана Marca.
После 32 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 71 очко. В следующем туре команда встретится с «Гранадой». Матч состоится 29 апреля.
Ранее сообщалось, что дубль Гризманна принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом» в Примере.