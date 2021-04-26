Куман пожаловался на ментальную усталость игроков «Барселоны» из-за насыщенного календаря

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о насыщенном графике своей команды в текущем сезоне-2020/21.
Куман пожаловался на ментальную усталость игроков «Барселоны» из-за насыщенного календаря
  • Reuters

«Команда устаёт скорее ментально, чем физически. У нас два матча на этой неделе. Футболисты привыкли к этому. Я знаю, что трансляции важны, но думаю, мы должны обсудить календарь больших команд. Мы тратим много сил и боремся за титул», — цитирует Кумана Marca.

После 32 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 71 очко. В следующем туре команда встретится с «Гранадой». Матч состоится 29 апреля.

Ранее сообщалось, что дубль Гризманна принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом» в Примере.

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