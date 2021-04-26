Карацев прокомментировал поражение от Берреттини в финале турнира АТР в Белграде

Россиянин Аслан Карацев прокомментировал своё выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Белграде и поражение от итальянца Маттео Берреттини в финале.

«Во всех матчах я играл на очень высоком уровне. В первой же игре я провёл три сета, от матча к матчу становясь всё более уверенным. Это процесс, ежедневная работа, тренировки, физическое и психологическое развитие. Мои результаты не просто получились сами собой. Стоит отдать должное Берреттини, в конце он сыграл фантастически, а у меня не получались сильные подачи. На тай-брейке его подача была невероятной. Я выключился, в некоторых розыгрышах меня просто не было в игре», — приводит слова Карацева сайт ATP.

В финале турнира россиянин проиграл Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7.

Ранее сообщалось, что Медведев опустился на третью позицию в рейтинге АТР.