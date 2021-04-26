Деменко оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на попадание в зону ЛЧ

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и оценил шансы красно-белых занять второе место по итогам сезона, которое даёт право выступать в Лиге чемпионов УЕФА.
Деменко оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на попадание в зону ЛЧ
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«Игра «Спартака» с ЦСКА была обоюдоострая, любая из команд хотела выиграть — потому, наверное, и счёт минимальный. Боялись за результат — всё-таки играли команды, которые проиграли в своих предыдущих матчах, существовала нервозность. «Спартак» бьётся за Лигу чемпионов, шансы есть — один матч может всё перевернуть. «Локомотив» будет играть с «Зенитом». Потому «Спартак» будет болеть за «Зенит» в этой ситуации, а питерцы захотят в этом туре уже окончательно решить вопрос с чемпионством. Шансы «Спартака» и «Локомотива» сейчас одинаковы. Борьба будет до последнего тура», — приводит слова Деменко Rusfootball.

«Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего на второй позиции «Локомотива» на два очка.

Ранее сообщалось, что комитет по этике готов рассмотреть твит пресс-службы «Спартака» после дерби с ЦСКА.

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