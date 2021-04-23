Кожевников считает, что сборная России может обойтись без Панарина на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможное неучастие форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в чемпионате мира в Латвии.

«Жалко, конечно, если Панарин не сможет участвовать. Он игрок-то классный, но решение не ехать — это его личное дело. Никто не знает, что там за проблема, он ведь не даёт никакой информации. Но думаю, что сборная может и без него обойтись. Причём здесь его политические высказывания? Он, как и каждый человек, имеет право на своё личное мнение. Артемий высказывает то, что думает, правда, не находясь в России и не зная ничего о политике. Здесь ничего такого нет. Тот же вопрос можно и про Радулова задать. Просто Панарин не хочет играть за сборную, он устал. Это его личное дело. Сейчас он независимый человек. Ему здесь нужно было себя показывать, а сейчас можно не показывать, у него хороший контракт», — цитирует Кожевникова Sport24.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге.

Ранее сообщалось, что шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией».