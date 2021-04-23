Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»
  • Reuters
  • © Elsa/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Филадельфии» дубль сделал Джеймс ван Римсдайк, ещё один раз отличился Якуб Ворачек. У «Рейнджерс» забросили Брендан Смит и Артемий Панарин.

Вратарь хозяев Игорь Шестёркин отразил 33 броска из 36. Его партнёр по команде Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Российский защитник гостей Иван Проворов отдал две голевые передачи.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Кузнецов забросил победный буллит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить