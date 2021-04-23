Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз».

Встреча, проходившая в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Филадельфии» дубль сделал Джеймс ван Римсдайк, ещё один раз отличился Якуб Ворачек. У «Рейнджерс» забросили Брендан Смит и Артемий Панарин.

Вратарь хозяев Игорь Шестёркин отразил 33 броска из 36. Его партнёр по команде Павел Бучневич не отметился результативными действиями. Российский защитник гостей Иван Проворов отдал две голевые передачи.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Кузнецов забросил победный буллит.