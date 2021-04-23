«Даллас» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Гурьянов забросил шайбу

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» уступили «Детройт Ред Уингз».
«Даллас» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Гурьянов забросил шайбу
  • Reuters
  • © Elsa/POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на «Литтл Сизарс Арене» в Детройте, завершилась победой хозяев со счётом 7:3.

Покер в составе «Детройта» оформил Якуб Врана, по разу отличились Люк Гленденинг, Рихард Паник и Сэм Ганье. 

За «Даллас» забрасывали Радек Факса, Джо Павелски и Денис Гурьянов. 

Российские хоккеисты команды хозяев Евгений Свечников и Владислав Наместников не отметились результативными действиями. Вратарь гостей Антон Худобин вышел в стартовом составе, отыграл первый период и пропустил три шайбы с девяти бросков, после чего был заменен на Джейка Эттингера.

Ранее сообщалось, что шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией».

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