«Даллас» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Гурьянов забросил шайбу
- Reuters
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Встреча, проходившая на «Литтл Сизарс Арене» в Детройте, завершилась победой хозяев со счётом 7:3.
Покер в составе «Детройта» оформил Якуб Врана, по разу отличились Люк Гленденинг, Рихард Паник и Сэм Ганье.
За «Даллас» забрасывали Радек Факса, Джо Павелски и Денис Гурьянов.
Российские хоккеисты команды хозяев Евгений Свечников и Владислав Наместников не отметились результативными действиями. Вратарь гостей Антон Худобин вышел в стартовом составе, отыграл первый период и пропустил три шайбы с девяти бросков, после чего был заменен на Джейка Эттингера.
Ранее сообщалось, что шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией».