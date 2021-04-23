Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Хетафе» в матче Примеры

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Каталонская «Барселона» одержала победу над «Хетафе» в матче 31-го тура испанской Примеры.
Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Хетафе» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Барселоне» принёс дубль Лионеля Месси, отличившегося на восьмой и 33-й минутах, а также гол Рональда Араухо, забившего на 87-й минуте, и Антуана Гризманна, реализовавшего пенальти на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Автогол в пассиве игрока «Хетафе» Софьяна Шкалы, отправившего мяч в ворота своей команды на 28-й минуте в результате неудачной передачи на голкипера.

«Хетафе» ответил голом Энеса Унала, реализовавшего пенальти на 69-й минуте. Автогол в составе «Барселоны» на счету Клемана Лангле, рикошетом от которого мяч залетел в ворота хозяев поля.

«Барселона», набрав 68 очков, вернулась на третье место в турнирной таблице Примеры, опередив «Севилью» (67), и отстаёт от идущего вторым «Реала» (70) на два очка. «Хетафе» — 15-й (31 очко).

Ранее сообщалось, что «Атлетико» победил «Уэску» и вернулся на первое место в Примере.

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