«Атлетико» победил «Уэску» и вернулся на первое место в Примере

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Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Уэской» в матче 32-го тура испанской Примеры.
«Атлетико» победил «Уэску» и вернулся на первое место в Примере
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принесли голы Анхеля Корреа, отличившегося на 39-й минуте, и Янника Феррейры Карраско, отличившегося на 80-й минуте.

«Атлетико» набрал 73 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Примеры, опередив «Реал» (70). «Уэска» с 27 очками — на 18-м месте.

Ранее сообщалось, что дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Кадис» в Примере.

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