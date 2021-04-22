«Атлетико» победил «Уэску» и вернулся на первое место в Примере

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Уэской» в матче 32-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Мадриде на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетико» принесли голы Анхеля Корреа, отличившегося на 39-й минуте, и Янника Феррейры Карраско, отличившегося на 80-й минуте.

«Атлетико» набрал 73 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице Примеры, опередив «Реал» (70). «Уэска» с 27 очками — на 18-м месте.

Ранее сообщалось, что дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Кадис» в Примере.