Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Кадис» и выйти на первое место в Примере

Мадридский «Реал» одержал разгромную победу над «Кадисом» в матче 31-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Кадисе, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Реалу» принесли голы Карима Бензема, реализовавшего пенальти на 30-й минуте и забившего с игры на 40-й минуте, а также Альваро Одриосолы, отличившегося на 33-й минуте.

«Реал», набрав 70 очков, поднялся на первое место в Примере, опередив по дополнительным показателям «Атлетико» (70 очков), у которого ещё есть игра в запасе. «Кадис» с 36 очками — 13-й.

В других матчах игрового дня «Реал Бетис» и «Атлетик» не выявили сильнейшего (0:0), «Эльче» и «Реал Вальядолид» сыграли вничью (1:1), а «Алавес» победил «Вильярреал» (2:1).

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне» в матче Примеры.