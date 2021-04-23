Глушаков: хочу в сборную России вернуться, для меня это цель

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, готов ли он вернуться в сборную России по футболу.

«По-прежнему считаю, что сборная России — не закрытая тема для меня. Моё функциональное состояние хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт. Там Жирков тоже бегает, никому не уступает, хотя он старше меня. Самое главное — здоровая конкуренция, чтобы тренер вызывал. Мне нужна сборная России, я хочу туда. Не знаю, на Евро или после. Хочу в сборную вернуться, для меня это цель», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

34-летний хавбек за карьеру провёл 57 матчей за сборную, последний из которых — в марте 2018 года. В общей сложности в его активе пять забитых мячей и одна голевая передача.

Ранее сообщалось, что Малком назвал «планом Б» возможность выступлений за сборную России.