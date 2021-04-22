«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем

Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании нового соглашения со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает пресс-служба клуба, Ибрагимович продолжит выступления за «Милан» в сезоне-2021/22.

Другие подробности контракта не приводятся.

39-летний швед вернулся в январе 2020 года в «Милан», за который играл с 2010 по 2012 год, и записал в свой актив 28 голов и десять голевых передач в 45 матчах. В общей сложности на его счету 84 гола и 32 голевые передачи в 130 матчах за россонери.

Ранее Паоло Мальдини заявил, что он не участвовал в обсуждениях о вступлении «Милана» в Суперлигу.