«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем

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Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании нового соглашения со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, Ибрагимович продолжит выступления за «Милан» в сезоне-2021/22.

Другие подробности контракта не приводятся.

39-летний швед вернулся в январе 2020 года в «Милан», за который играл с 2010 по 2012 год, и записал в свой актив 28 голов и десять голевых передач в 45 матчах. В общей сложности на его счету 84 гола и 32 голевые передачи в 130 матчах за россонери.

Ранее Паоло Мальдини заявил, что он не участвовал в обсуждениях о вступлении «Милана» в Суперлигу.

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