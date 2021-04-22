Рахимич заявил, что готов помочь Оличу в ЦСКА

Короткая ссылка
Тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич прокомментировал информацию о желании главного тренера московского ЦСКА Ивицы Олича пригласить его в свой штаб.
Рахимич заявил, что готов помочь Оличу в ЦСКА
  • © pfc-cska.com

«Контакта пока не было, никто из ЦСКА ещё не звонил. Но я здесь, всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Любая помощь! Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил — для ЦСКА сделаю всё что угодно. У нас одни из лучших болельщиков, без них не было бы наших медалей. Они наш 12-й игрок!» — приводит слова Рахимича «Чемпионат».

45-летний Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, а также работал в академии клуба. С 2018 года Рахимич работает в тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее появилась информация, что Олич хочет пригласить Рахимича в тренерский штаб ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить