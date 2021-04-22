Рахимич заявил, что готов помочь Оличу в ЦСКА

Тренер сборной Боснии и Герцеговины Элвир Рахимич прокомментировал информацию о желании главного тренера московского ЦСКА Ивицы Олича пригласить его в свой штаб.

«Контакта пока не было, никто из ЦСКА ещё не звонил. Но я здесь, всегда готов помочь родному клубу и моему другу Оличу. Любая помощь! Если в клубе думают, что я могу, то я никуда не уходил — для ЦСКА сделаю всё что угодно. У нас одни из лучших болельщиков, без них не было бы наших медалей. Они наш 12-й игрок!» — приводит слова Рахимича «Чемпионат».

45-летний Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, а также работал в академии клуба. С 2018 года Рахимич работает в тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины.

Ранее появилась информация, что Олич хочет пригласить Рахимича в тренерский штаб ЦСКА.