СМИ: Олич хочет пригласить Рахимича в тренерский штаб ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич хочет пригласить Элвира Рахимича в тренерский штаб клуба вместо Василия Березуцкого.
СМИ: Олич хочет пригласить Рахимича в тренерский штаб ЦСКА
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Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в лице Рахимича Олич видит ассистента тренера, который будет связующим звеном между командой и тренерским штабом, что, по мнению главного тренера, положительно повлияет на команду.

45-летний Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, а также работал в академии клуба. С 2018 года Рахимич работает в тренерском штабе сборной Боснии и Герцеговины.

Василий Березуцкий, игравший за ЦСКА с 2002 по 2018 год, а затем работавший в структуре клуба и тренерском штабе, покинул команду в начале апреля.

Ранее Роман Бабаев рассказал о задачах ЦСКА на финише РПЛ.

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