СМИ: ЦСКА может подписать Чорлуку по инициативе Олича

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Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность приглашения в команду защитника и капитана столичного «Локомотива» Ведрана Чорлуки.
СМИ: ЦСКА может подписать Чорлуку по инициативе Олича
  • © РИА Новости / Юлия Честнова

Как сообщает «Чемпионат», в приглашении хорвата заинтересован главный тренер ЦСКА Ивица Олич.

По окончании сезона 35-летний Чорлука станет свободным агентом. Хорватский защитник играет за «Локомотив» с 2012 года. В его активе девять голов и десять голевых передач в 239 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом Российской премьер-лиги, трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Ранее появилась информация, что Олич хочет пригласить Элвира Рахимича в тренерский штаб ЦСКА.

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