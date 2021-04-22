Журова: музыка Чайковского — самый приемлемый вариант замены гимна на ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Очень позитивно к этому отношусь, несмотря на то что гимн заменить нельзя. В той ситуации, в которой мы оказались, музыка Чайковского — самый приемлемый вариант. Я выступала за это произведение с самого начала. Наши спортсмены уже стояли на пьедестале под эту музыку. Это было торжественно и производило на всех впечатление. Всем понятно, что это Россия, наши великие спортсмены и великий композитор, который принадлежит всему миру», — приводит слова Журовой Sport24.

Она отметила, что такое решение МОК может быть негативно воспринято за рубежом.

«Они будут протестовать, так же как сейчас протестуют против нашей формы, и говорить о том, что МОК отходит назад и уступает русским во всём. А я считаю, сказать, что Чайковский недостоин, — будет говорить об их безграмотности и будет на их совести», — добавила Журова.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил музыку Чайковского для сборной России на Играх в Токио и Пекине.