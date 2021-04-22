Жуков надеется, что музыка Чайковского будет часто звучать на Олимпиаде

Первый вице-спикер Госдумы, почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

«Это хорошая, приятная новость для нас, это же наша музыка. Первый концерт Чайковского хорошо звучал на недавнем чемпионате мира по фигурному катанию. Во всем мире хорошо знают эту музыку, будет понятно, в честь какой страны она звучит. Будем надеяться, что концерт Чайковского будет часто звучать на Олимпиаде», — приводит слова Жукова РИА Новости.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что МОК утвердил музыку Чайковского для сборной России на Играх в Токио и Пекине.