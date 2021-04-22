Поздняков прокомментировал решение МОК по гимну России на Олимпиадах

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) утвердить фрагмент Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения для российской команды на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Поздняков прокомментировал решение МОК по гимну России на Олимпиадах
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг ОКР с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

В феврале МОК утвердил название и символику, с которыми российские спортсмены будут выступать на летних Играх в Токио и зимней Олимпиаде в Пекине.

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