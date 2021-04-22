Чемпион ACA Джонсон раскритиковал Байдена

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) чемпион Absolute Championship Akhmat (АСА) Тони Джонсон поделился мнением о президенте США Джо Байдене.
Чемпион ACA Джонсон раскритиковал Байдена
  • Reuters

«Честно говоря, мне грустно, что этот парень — наш президент. То, что он говорит, просто смешно. Что касается моего мнения, то США не оплачивают мои счета — не им указывать мне, что делать. Я люблю русских людей, дерусь здесь уже долгое время, не испытываю к вам ничего, кроме глубокого уважения, и чувствую уважение с вашей стороны. Мне это очень приятно. Поэтому, что бы Байден ни говорил, он неправ», — цитирует Джонсона «Газета.Ru».

Американец готовится к первой защите титула АСА. 23 апреля он сразится с украинским бойцом Дмитрием Побережцем. Бой состоится в Минске.

Ранее сообщалось, что Кичигин и Сильверио встретятся в главном бою турнира ACA 123.

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