Капризов стал четвертым россиянином после Буре, Овечкина и Яшина с клубным рекордом по голам среди новичков

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Кирилл Капризов, а также Кевин Фиала, Маркус Фолиньо и Нико Штурм. В составе «Аризоны» — Кристиан Дворак.

Заброшенная шайба стала для российского нападающего 19-й в 45 играх регулярного чемпионата. Таким образом, Кирилл Капризов установил рекорд новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Россиянин побил достижение словацкого нападающего Мариана Габорика, который в сезоне-2000/01 забросил 18 шайб в 71 матче. До конца регулярного чемпионата НХЛ «Уайлд» осталось провести 11 встреч.

Отметим, что Капризов стал четвертым российским игроком, кому принадлежит рекорд клуба по голам среди новичков, после Павла Буре, Александра Овечкина и Алексея Яшина.

Ранее сообщалось, что Панарин не сыграет на чемпионате мира.