УЕФА может ввести санкции против клубов Суперлиги

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают возможность введения санкций в отношении клубов, которые основали Суперлигу.

«Мы обсудим возможные дополнительные последствия. Первым же стало то, что они будут жить с позором», — цитирует вице-президента УЕФА журналист Мохамед Бухафси в Twitter.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Его участниками стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президент Суперлиги — Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Милан» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее было официально объявлено о приостановке европейской футбольной Суперлиги.