Ассист Романова помог «Монреалю» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен, Джош Андерсон (2) и Тайлер Тоффоли. В составе «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Ессе Пульюярви.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Панарин не сыграет на чемпионате мира.