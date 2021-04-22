Ассист Романова помог «Монреалю» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ

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«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассист Романова помог «Монреалю» победить «Эдмонтон» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен, Джош Андерсон (2) и Тайлер Тоффоли. В составе «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид, Райан Ньюджент-Хопкинс и Ессе Пульюярви. 

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Панарин не сыграет на чемпионате мира.

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