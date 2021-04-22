Ассист Задорова помог «Чикаго» победить «Нэшвилл» в матче НХЛ
- Reuters
- © Mike Dinovo-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Пиус Зутер, Уайатт Калинюк, Винни Хиностроза, Доминик Кубалик и Брэндон Хагель. В составе «Нэшвилла» — Ээли Толванен, Колтон Сиссонс, Микаэль Гранлунд и Люк Канин.
Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Панарин не сыграет на чемпионате мира.