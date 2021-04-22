«Монако» с Головиным победил «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции

«Монако» одержал победу над «Лионом» в матче 1/4 финала Кубка Франции по футболу.

Встреча, прошедшая на «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин, не попавший в стартовый состав, вышел на поле уже на 15-й минуте из-за травмы Софьяна Диопа.

«Лион» остался в меньшинстве на 51-й минуте: за вторую жёлтую карточку был удалён Синали Дьоманде.

Победу «Монако» принесли голы Виссама Бен-Йеддера, реализовавшего пенальти на 54-й минуте, и Кевина Фолланда, забившего на 61-й минуте.

В полуфинале соперником «Монако» станет «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что хет-трик Икарди помог ПСЖ разгромить «Анже» в четвертьфинале Кубка Франции.