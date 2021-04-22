«Монако» с Головиным победил «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции

Короткая ссылка
«Монако» одержал победу над «Лионом» в матче 1/4 финала Кубка Франции по футболу.
«Монако» с Головиным победил «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин, не попавший в стартовый состав, вышел на поле уже на 15-й минуте из-за травмы Софьяна Диопа.

«Лион» остался в меньшинстве на 51-й минуте: за вторую жёлтую карточку был удалён Синали Дьоманде.

Победу «Монако» принесли голы Виссама Бен-Йеддера, реализовавшего пенальти на 54-й минуте, и Кевина Фолланда, забившего на 61-й минуте.

В полуфинале соперником «Монако» станет «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что хет-трик Икарди помог ПСЖ разгромить «Анже» в четвертьфинале Кубка Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить