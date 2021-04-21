«Боруссия» победила «Унион» в матче Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинским «Унионом» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» победила «Унион» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Боруссии» принесли голы Марко Ройса, на 27-й минуте сыгравшего на добивании после нереализованного Эрлингом Холандом пенальти, и Рафаэла Геррейру, отличившегося на 88-й минуте с передачи Юлиана Брандта.

«Боруссия» с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» с 43 очками — восьмой.

В других матчах игрового дня «Майнц» победил «Вердер» (1:0), «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» (3:1), а «Хоффенхайм» взял верх над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:2).

Ранее сообщалось, что «Шальке» досрочно вылетел из Бундеслиги.

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