«Боруссия» победила «Унион» в матче Бундеслиги
- Reuters
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Боруссии» принесли голы Марко Ройса, на 27-й минуте сыгравшего на добивании после нереализованного Эрлингом Холандом пенальти, и Рафаэла Геррейру, отличившегося на 88-й минуте с передачи Юлиана Брандта.
«Боруссия» с 52 очками занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» с 43 очками — восьмой.
В других матчах игрового дня «Майнц» победил «Вердер» (1:0), «Вольфсбург» обыграл «Штутгарт» (3:1), а «Хоффенхайм» взял верх над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:2).
Ранее сообщалось, что «Шальке» досрочно вылетел из Бундеслиги.