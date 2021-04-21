«Милан» на «Сан-Сиро» проиграл «Сассуоло» в матче Серии А

«Милан» потерпел поражение от «Сассуоло» в матче 32-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Милан» забил первым. На 30-й минуте отличился Хакан Чалханоглу.

Победу «Сассуоло» принесли два гола Джакомо Распадори, отличившегося на 76-й и 83-й минутах.

«Милан» с 66 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло», набрав 49 очков, — восьмой.

Ранее Мальдини заявил, что не участвовал в обсуждениях о вступлении «Милана» в Суперлигу.