Итальянские лыжники Пеллегрино и Де Фабиано будут тренироваться со сборной России в группе Крамера

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала соглашение с итальянской федерацией о тренировках Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани в группе тренера сборной России Маркуса Крамера.

«С оптимизмом отношусь к этому предложению итальянской команды. Верю, что от этого сотрудничества выиграют и российские, и итальянские лыжники, в частности Федерико Пеллегрино. Это отличный шаг в развитии беговых лыж, так как встретятся две разные методики тренировок. Уверена, что все стороны извлекут максимум из этого сотрудничества и спортсмены смогут выложиться по полной», — приводит слова Вяльбе Fondo Italia.

В завершившемся сезоне Кубка мира Пеллегрино занял четвёртое место в общем зачёте, а Де Фабиано — 15-е.

Под руководством Маркуса Крамера тренируются Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Евгений Белов и Юлия Ступак.

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