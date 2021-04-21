Итальянские лыжники Пеллегрино и Де Фабиано будут тренироваться со сборной России в группе Крамера

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала соглашение с итальянской федерацией о тренировках Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани в группе тренера сборной России Маркуса Крамера.
Итальянские лыжники Пеллегрино и Де Фабиано будут тренироваться со сборной России в группе Крамера
  • Reuters

«С оптимизмом отношусь к этому предложению итальянской команды. Верю, что от этого сотрудничества выиграют и российские, и итальянские лыжники, в частности Федерико Пеллегрино. Это отличный шаг в развитии беговых лыж, так как встретятся две разные методики тренировок. Уверена, что все стороны извлекут максимум из этого сотрудничества и спортсмены смогут выложиться по полной», — приводит слова Вяльбе Fondo Italia.

В завершившемся сезоне Кубка мира Пеллегрино занял четвёртое место в общем зачёте, а Де Фабиано — 15-е.

Под руководством Маркуса Крамера тренируются Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Артём Мальцев, Евгений Белов и Юлия Ступак.

Ранее Александр Большунов признался, что периодически думает о завершении карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить