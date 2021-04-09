Большунов признался, что периодически думает о завершении карьеры

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что иногда задумывается об окончании карьеры.

«Перед главными стартами мне кажется, что у меня совсем ничего не получается. Организм не реагирует на тренировки. Не раз такое бывало. И я начинаю думать: «Что за дела? Видимо, надо заканчивать». Перед последним чемпионатом мира точно так же было. Как быть в подобной ситуации? Да никак. Просто нужно отдохнуть немного. Полдня отдыха — и всё нормально», — цитирует Большунова РИА Новости.

В нынешнем сезоне 24-летний лыжник стал чемпионом мира в скиатлоне, а также во второй раз подряд выиграл общий зачёт Кубка мира.

Ранее Большунов отреагировал на слова Резцовой о звёздной болезни.