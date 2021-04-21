«Питтсбург» установил историческое достижение в НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» установил историческое достижение в НХЛ
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 7:6.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Майк Мэтисон, Брайан Раст, Борайан Дюмулен, Джефф Картер, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Сидни Кросби. В составе «Нью-Джерси» — Нико Хишир, Егор Шарангович Натан Бастиан, Джек Хьюз, Нолан Фут и Андреас Юнссон.

Таким образом, «Пингвинз» установил историческое достижение в НХЛ, став первой командой, пропустившей шесть шайб в третьем периоде, но сумевшей победить.

Ранее сообщалось, что Панарин не примет участия в чемпионате мира.

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