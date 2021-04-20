Источник: Аньелли ушёл с поста президента «Ювентуса»

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Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли подал в отставку.
Источник: Аньелли ушёл с поста президента «Ювентуса»
  • Reuters

Как сообщает talkSPORT, решение Аньелли связано с негативной реакцией на европейскую Суперлигу.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее сообщалось, что европейская футбольная Суперлига отменена.

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