«Рома» выступила против Суперлиги

Римская «Рома» выступила с официальным заявлением о создании европейской Суперлиги.

«Рома» категорически против этой закрытой системы, которая полностью противоречит духу футбола. Некоторые вещи важнее денег, и мы по-прежнему привержены итальянскому футболу и европейским турнирам, открытым для всех», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ромы».

В римском клубе отметили, что с нетерпением ждут продолжения сотрудничества с Серией А, Итальянской федерацией футбола и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее сообщалось, что европейская футбольная Суперлига отменена.