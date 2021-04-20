Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон выступил с заявлением о европейской Суперлиге.

«Нам не нравится идея этого турнира, и мы не хотим, чтобы это произошло. Это наша коллективная позиция. Наша приверженность футбольному клубу «Ливерпуль» и его болельщикам абсолютна и безоговорочна», — написал Хендерсон на своей странице в Twitter.

Отметим, что все футболисты «Ливерпуля» выступили против Суперлиги, опубликовав данное сообщение на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Позже в СМИ появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» приняли решение покинуть состав участников Суперлиги.

Ранее сообщалось, что европейская футбольная Суперлига отменена.