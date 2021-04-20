Сборная России начала подготовку к чемпионату мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР), на сбор национальной команды дополнительно вызваны семь игроков: Илья Сафонов из казанского «Ак Барса», Артём Ильенко из ярославского «Локомотива», Владислав Цицюра, Павел Кукштель и Кирилл Кирсанов из санкт-петербургского СКА, Кирилл Кондырев из «Русских витязей», а также Владислав Ефремов из московского «Динамо».

Всего на первый сбор команды прибыли 42 игрока.

Чемпионат мира пройдёт с 21 мая по 6 июня в Риге.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира под флагом ОКР.