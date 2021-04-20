Дюков прокомментировал избрание в исполком УЕФА

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал своё избрание в состав исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Дюков прокомментировал избрание в исполком УЕФА
  • РИА Новости

«Большое спасибо европейским федерациям за оказанное доверие. Мы вместе каждый день работаем над тем, чтобы футбол оставался наиболее популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает своё активное развитие, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. Я полностью разделяю приоритеты УЕФА: повышение массовости, сбалансированность всех соревнований и инклюзивность. Особое внимание в Европе и в России сегодня уделяется любительскому и женскому футболу. В рамках исполкома УЕФА я вместе с коллегами продолжу реализацию действующих проектов и буду предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

Дюков был избран в исполком УЕФА на четырёхлетний срок на конгрессе организации, который проходит в швейцарском Монтрё.

Ранее сообщалось, что глава РФС Дюков избран в исполком УЕФА.

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