Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после крупного поражения от «Уфы»
«Для нас важна каждая игра. Все мы живые люди и переживаем, как и наши поклонники, любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех. Но мы идем дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в нашу команду!» — написал Джикия в своём Instagram.
25 апреля «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках 27-го тура РПЛ.
Ранее актёр Баринов поздравил «Спартак» с днём рождения после поражения от «Уфы».