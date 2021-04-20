Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после крупного поражения от «Уфы»

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам команды после разгрома от «Уфы» (0:3) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия обратился к болельщикам «Спартака» после крупного поражения от «Уфы»

«Для нас важна каждая игра. Все мы живые люди и переживаем, как и наши поклонники, любое поражение. Вчерашний матч особенно болезненно закончился для всех. Но мы идем дальше, готовимся к дерби и надеемся достойно завершить этот сезон! Спасибо всем, кто рядом и верит в нашу команду!» — написал Джикия в своём Instagram.

25 апреля «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках 27-го тура РПЛ.

Ранее актёр Баринов поздравил «Спартак» с днём рождения после поражения от «Уфы».

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