Актёр Баринов поздравил «Спартак» с днём рождения после поражения от «Уфы»

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на поражение «Спартака» от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я и говорил, что «Спартак» 100% потеряет очки. Так легкомысленно относиться к «Уфе» не нужно было. Как говорится, доносчику первый кнут», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что «Спартак» хотело заработать три очка и в матче с «Локомотивом», но и тогда проиграл, в то время как железнодорожники достаточно просто победили.

«Уфа» — молодцы, совсем от обороны не играли. С днём рождения, «Спартак», щедрая команда! Раздаёт подарки, чтоб запомнили», — добавил Баринов.

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.

Ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на шутку «Спартака» про фиалки.