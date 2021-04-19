Клопп признался, что не знал о намерении «Ливерпуля» вступить в Суперлигу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о создании европейской футбольной Суперлиги.

«Моё отношение к данному турниру не изменилось. Моё мнение на эту тему также осталось прежним. Вчера я впервые услышал об этом, однако мне было не до этого — я пытался подготовить команду к сложной игре. Мы получили кое-какую информацию, но немного. В основном все новости я узнавал из газет. Это тяжёлая тема. Люди недовольны, я их понимаю. Не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Ни я, ни футболисты ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это всё приведёт», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В 2019 году немец высказывался против идеи создания Суперлиги.

Помимо «Ливерпуля», в новом турнире намерены принять участие «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее Английская премьер-лига созвала заседание 14 клубов лиги.