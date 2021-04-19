АПЛ созвала заседание 14 клубов лиги

Руководители 14 клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) 20 апреля встретятся на экстренном заседании, посвящённом созданию европейской футбольной Суперлиги.

Об этом сообщает Sky Sports. Данное заседание пройдёт без представителей «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», которые были в числе основателей Суперлиги. В виртуальном совещании под председательством гендиректора АПЛ Ричарда Мастерса примут участие остальные 14 клубов, участвующих в сезоне-2020/21.

Помимо шести английских команд, своё участие в Суперлиге подтвердили «Милан», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Арсенала» не знали о намерении клуба войти в Суперлигу.