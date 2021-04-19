Источник: футболисты и тренеры «Арсенала» не знали о намерении клуба войти в Суперлигу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, а также футболисты и сотрудники клуба остались недовольны тем, что их не уведомили об участии команды в европейской футбольной Суперлиге до официального объявления.

Об этом пишет football.london. По информации источника, руководство не поставило в известность о намерениях клуба ни главного тренера команды, ни игроков, что вызвало у них раздражение.

В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской футбольной Суперлиги. Помимо «Арсенала», туда вошли «Милан», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

Ранее Черчесов заявил, что создание Суперлиги может разрушить систему управления в мировом футболе.