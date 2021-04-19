Источник: футболисты и тренеры «Арсенала» не знали о намерении клуба войти в Суперлигу

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, а также футболисты и сотрудники клуба остались недовольны тем, что их не уведомили об участии команды в европейской футбольной Суперлиге до официального объявления.
Источник: футболисты и тренеры «Арсенала» не знали о намерении клуба войти в Суперлигу
  • Reuters

Об этом пишет football.london. По информации источника, руководство не поставило в известность о намерениях клуба ни главного тренера команды, ни игроков, что вызвало у них раздражение. 

В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской футбольной Суперлиги. Помимо «Арсенала», туда вошли «Милан», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». 

Ранее Черчесов заявил, что создание Суперлиги может разрушить систему управления в мировом футболе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить