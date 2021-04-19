Источник: «Зенит» интересуется форвардом «Фламенго»

Форвард «Фламенго» Габриэл Барбоза по прозвищу Габигол может продолжить карьеру в чемпионате России.

Об этом сообщает в своём Twitter бразильская журналистка Раиса Симплисио. По информации источника, «Зенит» интересуется 24-летним футболистом. Сообщается, что сине-бело-голубые пока не делали предложение «Фламенго» по Габиголу.

В нынешнем сезоне Барбоза провёл пять матчей за «Фламенго» и забил четыре мяча. Его контракт с клубом действует до конца декабря 2024 года.

У Габигола в составе сборной Бразилии пять матчей и два забитых мяча. Он является олимпийским чемпионом 2016 года в Рио-де-Жанейро вместе со своей национальной командой.

Ранее Малафеев высказался о возможном участии «Зенита» в Суперлиге.