Малафеев высказался о возможном участии «Зенита» в Суперлиге

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о возможном участии петербургского клуба в европейской Суперлиге.

«Зенит» не может же просто так взять и самовольно захотеть там участвовать. Опять-таки, мы не знаем условий квалификации в этот турнир, не знаем ни регламента, ничего, поэтому я ничего не могу сказать на тему участия петербургского клуба», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

Также бывший вратарь предложил дождаться конечного регламента, прежде чем делать прогнозы о чьём-либо участии в турнире.

«Хотелось бы для начала что-то показать в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, а уже потом задумываться об участии в каких-то других турнирах», — добавил он.

Напомним, что организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участниками турнира стали «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Реал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ювентус». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в «Реале».

Ранее Макрон поддержал отказ французских клубов от участия в Суперлиге.