Хоккеист Кравцов забросил первую шайбу в составе «Рейнджерс» в НХЛ

Российский нападающий Виталий Кравцов впервые отметился голом за «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кравцов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Российский форвард отличился на 15-й минуте первого периода, автором результативной передачи стал Бретт Хауден.

21-летний Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2018 года под общим девятым номером.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.