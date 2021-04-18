Хоккеист Кравцов забросил первую шайбу в составе «Рейнджерс» в НХЛ
Кравцов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Российский форвард отличился на 15-й минуте первого периода, автором результативной передачи стал Бретт Хауден.
21-летний Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2018 года под общим девятым номером.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
HE IS NOT THROWING AWAY HIS SHOT pic.twitter.com/XRDiSzAPnf— New York Rangers (@NYRangers) April 18, 2021