Футболист «Уфы» Камилов прокомментировал победу над «Спартаком» в РПЛ

Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Владислав Камилов поделился мнением о победе над «Спартаком» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В «Уфу» в последнее время вообще мало кто верит. Этот год получается очень тяжёлым. Фиалки и кормушка от «Спартака» перед матчем? Даже не видел. Был ли этот матч принципиальным для Газизова? У нас свои задачи. Шамиль Камилович нам ничего такого не говорил», — цитирует Камилова «Спорт-Экспресс».

При этом хавбек «Уфы» признался, что был удивлён появлением слухов о том, что он не сможет принять участие в игре со «Спартаком». По словам Камилова, он сам опасался, что судья может не позволить ему выйти на поле.

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение своей бывшей команды от «Уфы» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.